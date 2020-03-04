ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

خلال وقفة تضامنية.. مطالبات بانقاذ حياة الأسير المريض إياد اصليح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:43 - 04 مارس 2020
الجرجاوي الجرجاوي
جوال
مشاركة

نظم العشرات وقفة تضامنية مع الأسير في سجون الاحتلال إياد الجرجاوي اصليح من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، لا سيما بعد الكشف عن إصابته بورم في الدماغ.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها جمعية واعد للأسرى والمحررين، صورًا للأسير اصليح. مرددين شعارات تطالب بالعمل على إنقاذه.

وشدد الناطق باسم جمعية واعد عبدالله قنديل، على ضرورة التحرك من قبل الصليب الأحمر والجمعيات الحقوقية الدولية من أجل إنقاذ حياة الأسير إصليح وجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأكد قنديل، أن الأسرى يتعرضون لسياسية إهمال طبي متعمد من قبل الاحتلال. مشيرًا إلى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الأسرى المصابين بالسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.

الأكثر مشاهدة

متعلقات