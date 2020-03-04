خلال وقفة تضامنية.. مطالبات بانقاذ حياة الأسير المريض إياد اصليح

نظم العشرات وقفة تضامنية مع الأسير في سجون الاحتلال إياد الجرجاوي اصليح من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، لا سيما بعد الكشف عن إصابته بورم في الدماغ.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها جمعية واعد للأسرى والمحررين، صورًا للأسير اصليح. مرددين شعارات تطالب بالعمل على إنقاذه.

وشدد الناطق باسم جمعية واعد عبدالله قنديل، على ضرورة التحرك من قبل الصليب الأحمر والجمعيات الحقوقية الدولية من أجل إنقاذ حياة الأسير إصليح وجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأكد قنديل، أن الأسرى يتعرضون لسياسية إهمال طبي متعمد من قبل الاحتلال. مشيرًا إلى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الأسرى المصابين بالسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.