برنامج أهل الخير يساعد عائلة أُصيب والدها "بالكبد الوبائي"..ويبنى منزلهم المؤجل

لم تسع الفرحة المسن أبو محمد" 65" عاماً" من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي ذرف الدموع، وأنسته آلام مرضه الذي يعاني منه منذ عدة سنوات، بعد أن رأى حلمه يتحقق بفضل الله ومساعدة برنامج لأهل الخير الذي يبث عبر "إذاعة القدس"، الذي انتشلهم من المنزل المتهالك الذي يقطن فيه "، وحل جميع مشاكله وإلى الأبد .

البداية، كانت عندما قرر طاقم برنامج أهل الخير والذي يقدمه المذيع "عماد نور" وفور تواصل العائلة لمساعدتهم من الخروج من منزل "الايجار" الذي تعيش فيه العائلة والذي بدى متهالكاً ، ولا يصلح للحياة الآدمية ، وكاد أن يودي بحياة أحد أطفال الجيران نتيجة سقوط أحد الشبابيك عليه ، لولا عناية الله ولطفه .

تشققات في كافة جدران المنزل، مياه منتشرة في جوانب المنزل بسبب تسريب مياه الأمطار ، وشبابيك مكسرة وآيلة للسقوط ، وأسلاك كهربائية منتشرة وخطيرة، وغيرها من الأمور التي صعب حلها كون أن المنزل إيجار، ولم يتم دفع الإيجار منذ عدة سنوات، إلا أن الحل بات ممكناً بعد أن عرف طاقم برنامج "أهل الخير" أن "أبو محمد" الذي يعاني من مرض الكبد الوبائي " ويعيل 8 من أفراد العائلة ، يمتلك 60 متراً في الطابق الثاني في منزل عائلته.

"أبو محمد " والذي يستذكر حياته السابقة وبداية معاناته التي بدأت منذ اللحظة الأولى للبحث عن حل لوضع حد لإيجار المنزل، والتي وجد خلالها مساعدة من "أهل الخير" وتبرعوا ببناء أعمدة للمنزل على الـ60 متر ، ولكن دون أي خطوات إضافية .

برنامج "أهل الخير" يواصل ما بدأه السابقون وتمكن من إتمام بناء المنزل وتشطيب المنزل بشكل كامل وعصري، ليكون للعائلة ما لم تتمناه من قبل فالمنزل متكامل مكون من غرفتين ومطبخ وحمام وممر وبمساعدة برنامج "أهل الخير" بعد تقديم مساعدات.

أم محمد " ولحظة دخلوها للمنزل قالت "وكأني في حلم ، فأنا أملك الدنيا وما فيها "فقد أعطانا الله من الكرم ما نريد وأكثر، فبعد أن تمنينا غرفة ومطبخ وحمام أعطانا الله منزل اكبر مما نتوقع".

بشئ من الفرحة قالت:" الفضل الكبير لله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا العاملين في برنامج "أهل الخير" لإتمام الحلم ، بعد تبرع أهل الخير" .

وتابعت: "لا أصدق أننا قد انتهينا من الايجار ، فقد عانيت أنا وزوجي وأولادي من الايجار ، ولكن الآن سنعيش دون أن أفكر أن أولادي سيتم تشريدهم في الشارع ، وخاصة بعد مرض والدهم" .

ويُشار إلى أن برنامج اهل الخير الذي يذاع عبر اذاعة القدس وتقديم عماد نور قدم المساعدة للعديد من العائلات الفقيرة ، حيث ساهم في بناء وتشطيب العديد من المنازل المتهالكة ، وذلك بترع سخي من أهل الخير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار ، وزيادة الخناق على كافة الشرائح.

فيما يلي الفيدو كاملاً :