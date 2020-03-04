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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شرطة رفح تضبط 40 فرش حشيش

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:43 - 04 مارس 2020
حشيش رفح حشيش رفح
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ألقت مكافحة المخدرات في رفح، القبض على تاجرين بحوزتهما 40 فرشًا من الحشيش جنوب قطاع غزة

وأوضح مدير دائرة مكافحة رفح أحمد الشاعر، أن ضبط المروجيْن والمواد بحوزتهما جاء بعد متابعة وملاحقة مستمرة لعدة أيام، مبينًا أنه تم ضبط المروجَيْن (ز، ش) و(ح، ش)، وبحوزتهما فرشين من الحشيش.

وأشار الشاعر إلى أنه خلال التحقيق الأولي معهما أقرّا بإخفاء باقي الكمية وهي 38 فرشاً في أحد الأماكن.

وتابع: "على الفور داهمت القوة المشاركة في المهمة المكان المذكور، وتمكنت من العثور على باقي الكمية".

ولفت الشاعر أنه تم التحفظ على المذكورين، والتحرز على المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

حشيش رفح
 

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