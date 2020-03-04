اقتلاع أشجار الزيتون ومد خط مياه استيطاني جديد شرق قلقيلية

تواصل جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" مد خط مياه استيطاني جديد على امتداد الطريق الالتفافي رقم 55 الذي يصل مستوطنات شمال الضفة الغربية بالمدن "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قُطر أنابيب خط المياه الجديد الذي يخدم المستوطنات يصل قرابة المتر (48 انشاً)، وتم اقتلاع أشجار الزيتون التي تقع في مسار الخط الذي سيصل مستوطنة "كدوميم" شرقاً.

ويبدأ الخط من بداية الطريق الالتفافي قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، حيث يصل طوله قرابة 20 كم، ومقسماً على عدة مراحل.

واعترضت القرى والبلدات الفلسطينية التي يمر هذا الخط الاستيطاني من أراضيها ويدمر جزءاً كبيراً من هذه الأراضي، وهذه القرى والبلدات هي؛ عزون وقرية كفرلاقف وجينصافوط والفندق ودير استيا.

ويدعي الاحتلال أن هذا الخط الاستيطاني هو لصالح التجمعات الفلسطينية، إلا آن هذه القرى والبلدات نفت هذا الادعاء، موضحةً أن المستوطنات الموجودة في المنطقة تعد من أكبر التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وهي مستوطنات "كدوميم وعمانويل وجينات شمرون وكرنيه شمرون ومعاليه شمرون والفيه منشه وتسوفيم"، ومستوطنات بالقرب من زعترة التي تسمى مستوطنات ظهر الجبل.

يُذكر أن موقع المنسق التابع للإدارة المدنية أشار في شريط فيديو مصور إلى أن الخط سيخدم الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى المستوطنات القائمة وهو تابع لشركة المياه الاسرائيلية " ميكروت ".