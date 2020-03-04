الصين تسجل 37 حالة وفاة بالأمس ليرفع العدد منذ اكتشاف كورونا ل80 الف و421

سجلت اللجنة الوطنية الصينية اليوم الاربعاء 4/3/2020 ، عن تسجيل 38 حالة وفاة و119 إصابة جديدة مما يرفع عدد الاصابات الاجمالي منذ شهرين إلى 2984 وفاة و80421 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وقالت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 37 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) وحالة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، فيما تم تسجيل 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في "هوبي" و4 حالات في باقي أنحاء الصين.

وبينت اللجنة أنه تم تسجيل 143 حالة جديدة يشتبه بإصابتها يوم أمس؛ فيما غادر المستشفيات في اليوم نفسه 2652 شخصًا بعد تماثلهم للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 49856 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 390 حالة ليصل إلى 6416 حالة ، مشيرةً الى انه تم متابعة 36432 شخصًا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة الى انه تم تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و42 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 37 مريضا في هونغ كونغ و9 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

ومن جهتها، قررت بلدية العاصمة (بكين) تشديد قواعد الحجر الصحي للمداخل الحدودية، حيث طلبت البلدية من الأشخاص الذين وصلوا إلى المدينة قادمين من دول يتفشى فيها فيروس كورونا الجديد بشكل خطير أن يخضعوا للحجر الطبي لمدة 14 يوما.