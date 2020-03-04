بعضها للدول الفقيرة.. تخصيص 12 مليار دولار لمكافحة كورونا

كشف البنك الدولي الثلاثاء، عن خصص البنك الدولي، أمس الثلاثاء، حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن الهدف هو تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان"، مضيفا أن "السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أنه يجب "الاعتراف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة" الأقل تجهيزا.

وقال مالباس: "نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة وخبرته العالمية والمعرفة التاريخية بالأزمات"، مشيرا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة مثل تفشي فيروس إيبولا وزيكا.

وأضاف أن الأموال، ومنها 8 مليارات جرى تأمينها حديثا، ستذهب إلى دول سبق وأن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولًا.

وأوضح البنك الدولي أن الأموال تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، ويمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية تشمل الخبرات والاستشارات.

وتوفي نحو 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم وأصيب نحو 90 ألفا، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد لأول مرة في الصين في ديسمبر المنصرم.