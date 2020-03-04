ضابط "إسرائيلي" كبير التقى نتنياهو معزول في "الحجر الصحي"..فهل سيعزل نتنياهو؟

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 4/3/2020، عن تعرض ضابط "إسرائيلي" كبير للحجر الصحي بعد زيارة قام بها إلى إيطاليا مؤخرًا.

وذكرت قناة "مكان الإسرائيلية"، أن رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الجنرال أهارون حاليوا، تعرض للعزل الصحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا.

ووفقًا للقناة، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع "حاليوا" بعد عودته إلى "تل أبيب"، قبل أن توعز وزارة الصحة للأخير بوجوب ملازمته المنزل في إطار خطوات الحجر الصحي.

وقال مكتب نتنياهو، أنه غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

وتم بالأمس عزل 30 جنديًا من قاعدة كيرياه الرئيسية لجيش الاحتلال بسبب اختلاطهم بمجندة تبين أنها أصيبت بكورونا.