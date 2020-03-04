الاحتلال يعلن اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بالكورونا ليرفع العدد لـ15

أعلنت وزارة صحة الاحتلال "الاسرائيلي"، الليلة الماضية، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين في دولة الاحتلال إلى 15 مصاباً.

وبينت وزارة الصحة انه تم استُكمال بناء قسم خاص معزول في مستشفى رمبام بحيفا، لاستيعاب مصابين بفيروس كورونا.

ويشار الى ان الفيروس ظهر لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 77 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.