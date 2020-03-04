غداً: فحص لصفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة..ماذا يجري؟

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 4/3/2020، أن ما تسمى الجبهة الداخلية للاحتلال "الإسرائيلي" سيجري فحصاً لصفارات الإنذار في بعض ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة.

وذكرت، أن ما تسمى بالقيادة الجنوبية بالتعاون مع الجبهة الداخلية ستجري غداً الخميس، فحصاً لصفارات الإنذار في بعض مستوطنات غلاف غزة للتحقق من سلامتها ومدى تغطيتها.

وبينت، أنه سيتم تفعيل الإنذارات بين الساعة 09:30 و 14:00 حسب التوزيع التالي:

09:30 - كيسوفيم، بئيري

10:15 - نير عوز، علوميم، إيريز.

11:00 - أوهاد فتسوحر، نحال عوز.

11:45 - سدي نيتسان، زميرت.

12:30 - بري جان، زروعاه.

13:15 - ياخيني.

14:00 - كارميا.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه في حال حدث إنذار حقيقي، فسيسمع إنذارًا آخر.