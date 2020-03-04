تأجيل مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان.. والسبب!

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مساء الثلاثاء 3/3/2020، تأجيل مباراة القمة بين فريقي يوفنتوس وآيه سي ميلان، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا إلى موعد غير محدد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، قالت الاتحاد الإيطالي قرر تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها، الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم إلى أجل غير مسمى.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن قرار التأجيل يتعلق بزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن القرار اتخذ بعد اجتماع عقدته السلطات المحلية، مساء الثلاثاء، بشأن وضع المباراة.

يذكر أن القرار أعلن بشكل رسمي بعد وصول حافلة ميلان إلى مدينة تورينو بعدة ساعات.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سان سيرو" قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.