قناة عبرية: نتائج فرز الأصوات تشير لعدم إمكانية تشكيل حكومة الاحتلال

فرزت لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" نحو 95% من الأصوات في انتخابات الكنيست، فيما تشير النتائج لعدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل الحكومة "الإسرائيلية".

ووفق قناة كان العبرية، فقد حصل كل من معسكر اليمين ومعسكر الوسط واليسار على أقل من ستين مقعدا، وظهر انخفاض عدد مقاعد معسكر اليمين إلى 58، بعد حصول القائمة المشتركة على مقعد إضافي على حساب "الليكود"، ليصل إلى 16 مقعدًا.

ووفق القناة العبرية، تشير التوقعات إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلة مساء غد الخميس، بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين الخاضعين للحجر الصحي.

وجاءت نتائج فرز 95% من الأصوات في انتخابات الكنيست كالتالي:

الليكود 36

أبيض- أزرق 32

المشتركة 16

شاس 9

ليبرمان - العمل غيشر ميرتس - ياهدوت هاتوراه 7 لكل حزب

"إلى اليمين" 6.