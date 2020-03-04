حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 4/3/2020- 4 حوادث خلال 24 ساعة

أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 4/3/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وبنت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

ووفق الإدارة، فقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها 6 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.