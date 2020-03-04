الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الضفة والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عددا كبيرا من المواطنين، في حملة شرسة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين:

القيادي في حماس المحرر باجس نخلة- مخيم الجلزون شمال رام الله.

القيادي في حماس أحمد زيد- مخيم الجلزون القيادي في حماس سائد أبو البها- بيتونيا غرب رام الله المحرر فادي عبد الدايم- رام الله شادي حجير- مخيم الجلزون المحرر أحمد بسام نصار- مادما جنوب نابلس المحرر هزاع عموري- عورتا جنوب نابلس المحرر جهاد خريوش- طولكرم أحمد مسالمة- دورا جنوب الخليل محمد حزينة- القدس صلاح دويكات- بلاطة البلد بنابلس إبراهيم السوداني- طولكرم وفي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين، وعرف من بينهم" محمد عامر محمود آدم كايد محمود سائد يوسف عبيد محمود عوني محمود منصور محمد محمود منصور علي ناصر صالح داري مجد بشير

إلى ذلك، سلّمت سلطات الاحتلال، بلاغات استدعاء للشاب منير كايد محمود من مدينة القدس.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك شرق نابلس؛ إضافة إلى مصادرة أموال من منزل الشاب أحمد مصلح في المدينة.

على الصعيد ذاته، داهم جنود الاحتلال منازل أسرى محررين في بلدة الزاوية غرب سلفيت وصادرة أموال منها، وعرف من بين المعتقلين: