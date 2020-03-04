الطقس اليوم 4/3/2020: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث يكون الطقس غالباً صافياً، ومعتدلاً نهاراً، وبارداً نسبياً في ساعات الليل.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ودافئاً نسبياً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار محلية على مناطق متفرقة.

أما الجمعة، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويسود طقس غير مستقر يصحبه هطول الأمطار على مناطق مختلفة، فيما تكون الرياح تكون جنوبية تصبح في وقت لاحق جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بشكل طفيف، ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية.