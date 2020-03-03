"كان": رئيس الاحتلال يدرس عدم تكليف نتنياهو او غانتس بتشكيل الحكومة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء اليوم الثلاثاء بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يدرس عدم تكليف أي مرشح بتشكيل حكومة الاحتلال القادمة.

وأوضحت "كان" بان ريفلين يدرس عدم تكليف بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، على ضوء النتائج التي أفرزتها انتخابات الكنيست الـ23.

وأشارت إلى أن رئيس الاحتلال يدرس امكانية نقل التفويض مباشرة للكنيست ومنح أعضائه فرصة جمع 61 توقيعًا في غضون 21 يوما، وطلب تفويض عضو كنيست بتشكيل حكومة.

يأتي ذلك في محاولة لوضع حد لأزمة تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستمرة منذ نهاية العام 2018، ودفعت النظام السياسي الإسرائيلي إلى تنظيم انتخابات عامة للكنيست ثلاث مرات مناسبات خلال أقل من عام.

وبدأت انتخابات الكنيست الإسرائيلي في أبريل/ نيسان 2019 وأعادت الكرّة في أيلول/ سبتمبر 2019، وكانت آخرها يوم أمس الاثنين.

وينص القانون الإسرائيلي، على أنه في حالة عدم تشكيل حكومة بعد منح الفرصة لمرشحي الكتلتين الأكبر حجما في الكنيست، يجوز لغالبية أعضاء الكنيست (61 على الأقل) أن يطلبوا من الرئيس، بكتاب موقع، تفويض المهمة لعضو في الكنيست، بما في ذلك عضو تم تكليفه بالمهمة في الجولات السابقة، في غضون 21 يوما.

وتظهر النتائج الاولية تفوق معسكر اليمين، الذي حصد 59 مقعدا - حصة الليكود فيها تصل 36 مقعدًا، إلا أن النتائج السياسية قد تكون مطابقة لتلك التي أفرزتها سابقاتها، في إشارة إلى عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بغالبية 61 عضو كنيست حسب التحالفات الحاليّة.