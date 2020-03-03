ميسي يفتقد رونالدو في الدائرة المستديرة

أظهرت مباراة الكلاسيكو الاخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة حجم المعاناة التي يعانيها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من عقم تهديفي حقيقي منذ رحيل غريمه الأول كريستيانو رونالدو.

ومنذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي في صيف 2018 لم يسجل ميسي في ريال مدريد أي هدف ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

وما شهدته المباراة الاخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة أكدت اختفاء النجم الارجنتيني وتراجع مستواه وأدائه خلال اللقاءات الكبيرة في اسبانيا.

أخر هدف سجله ميسي في شباك ريال مدريد كان في أخر مواجهة أمام رونالدو في شهر مايو 2018 حيث انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما حيث سجل ميسي ورونالدو.

وكان ليونيل ميسي قال في الصيف الماضي: "كان من الجميل اللعب ضد رونالدو، لقد جعل ريال مدريد فريقا أقوى، وحتى الليغا افتقدته. وجوده جعل منا كلاعبين أفضل كذلك. لقد كان بيننا صراع كبير".

وفشل ريال مدريد بتحقيق أي ألقاب منذ رحيل رونالدو عن الفريق قبل موسمين، ولكنه استطاع أخيرا الانتصار على برشلونة في "كلاسيكو" حاسم، الأحد الماضي.