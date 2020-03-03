لأول مرة.. الاحتلال يجري تدريبًا باستخدام منظومة "جيش بري رقمي"

أجرى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في الآونة الأخير، أول تدريب متعدد الأذرع تم فيه دمج الإصدار الجديد من منظومة جيش بري رقمي في التدريب (Digital Land Army).

ووفق صحيفة كلكلست "الإسرائيلية"، فإن الإصدار الجديد يحتوي على بنية أساسية متقدمة للفيديو، لإتاحة الوصول بسهولة للقوات في الميدان لمصادر الفيديو العملياتية، من خلال أجهزة الحواسيب اللوحية السرية المشفرة، أو تطبيق التحكم والسيطرة للقائد على الأرض أو على شاشة الفريق الجوي المشارك في القتال.

وقالت الصحيفة، أن المنظومة تهدف للمزامنة في الوقت الحقيقي عبر الفيديو المباشر، بين القوات المشاركة في القتال وتمكين التحقيق باستخدام قدرات VOD الموجودة في المنظومة أيضاً للقوات البرية، بطريقة موجودة قبل ذلك في سلاح الجو.

وأضافت أن منظومة "جيش بري رقمي" دخلت الخدمة في جيش الاحتلال ونشرت على مدى 15 عامًا بتكلفة مليارات الدولارات، لافتة أنه تم بيعها للجيوش الأجنبية، من بينها الجيش الأسترالي ، بنحو نصف مليار دولار، والجيش السويسري، في صفقة من المتوقع أن تصل إلى 200 مليون دولار.

وأشارت صحيفة كلكلست، أن النسخة الجديدة تعتمد على قدرات ضغط المعلومات الأمنة التي طورتها شركة "إلبت"، وتخدم كذلك أنظمة الاتصالات التي تبيعها.

وعلق قائد لواء المدرعات 7 في جيش الاحتلال العقيد "أودي" قائلًا: "هذه لم تعد مرحلة أخرى في جيش بري رقمي، بل هي قفزة إلى الأمام تمنحنا قدرات لم تكن موجودة من قبل، وتعتمد المنظومة على شبكة مستقرة للجيش البري الرقمي المعروف، ولكنها تتيح لنا أو تقدم لنا المعلومات الاستخبارية التي لم تكن متاحة لنا سابقًا في الدبابات.

وتابع أودي: "الآن لدينا اتصال أسرع بالقوات الجوية، مما يحسن القدرة النارية لدينا، فسلاح الجو والقوات البرية يرون نفس الصورة في نفس الوقت، وهذا يخلق الثقة، وهو أمر بالغ الأهمية لسلاح الجو لكي يهاجم على مسافة قصيرة نسبيا من قواتنا، وهو يعلم أين نحن نوجد وأين العدو يوجد".