منظمة الصحة العالمية توجه طلبًا عاجلًا للعالم

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة عاجلة إلى جميع أبناء دول العالم بالتوقف عن تخزين الكمامات والقفازات والمعدات الوقائية الأخرى.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه الشديد من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعرقل إمدادات المعدات الوقائية ومنها الكمامات المطلوبة بشدة لحماية العاملين بالصحة الذين يكافحون التفشي حول العالم.

وقال: "نحن قلقون من تعرض قدرات الدول للاستجابة للخطر بسبب العرقلة البالغة المتزايدة للإمداد العالمي لمعدات الوقاية الشخصية والتي يتسبب فيها زيادة الطلب وإساءة الاستخدام والتخزين".

وأضاف: "إن النقص يترك الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة على غير استعداد للتعامل مع مرضى كوفيد-19"، موضحًا أن هناك وصولا محدودا لإمدادات مثل القفازات والكمامات الطبية وأجهزة التنفس والنظارات وواقيات الوجوه والأثواب والمآزر والأغطية، مضيفا "لا يمكننا التصدي لكوفيد-19 دون حماية العاملين بالصحة".