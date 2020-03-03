صناعة كمامة ذكية يمكنها اكتشاف فيروس كورونا

يعمل علماء من جامعة ليستر البريطانية، على صنع كمامة بإمكانها تكتشف الإصابة بفيروس كورونا قريباً خلال نصف يوم من خلال ارتداء هذه الكمامة الجديدة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن فريق من علماء جامعة ليستر يواصلون تجاربهم على الكمامة الجديدة، مبينة أنه زوّد الكمامات بشرائط تمتص بضع قطرات أثناء تنفس مرتديها، والتي ربما تحمل آثار العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

وأضافت الصحيفة، أنه يمكن تحليل الشرائط في المختبرات والحصول على النتائج في غضون ساعات، مقارنة بالاختبارات الحالية التي تظهر نتائجها خلال مدة تصل إلى 48 ساعة.

وأوضحت، أن فريق العلماء يعتقد أن الأمر قد يستغرق شهرين قبل اختبار الأقنعة على مرضى فيروس كوفيد- 19، لكنهم يأملون في نجاح الاختبار لأن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن أن يظهر في زفير المصابين.

على الصعيد ذاته، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم، أنه يتم التعامل بنجاح مع فيروس كورونا، مبنيًا أنه تم القضاء على خطر احتمال تطور الفيروس إلى وباء.

وقال أدهانوم، إن العمل جار على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا، لافتًا أن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا.

وأضاف أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.

والجدير بالذكر، أن أكثر من 3000 شخص توفوا جراء فيروس كورونا، وأصيب نحو 90 ألفا في أنحاء العالم، وفق مصادر دولية.