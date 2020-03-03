الصين تسيطر على إصابات كورونا والأخيرة تتفشى في أوروبا والشرق الأوسط

قالت مصادر صحية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما يتسارع انتشار الوباء في باقي أنحاء العالم.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى الخطر الناجم عن الفيروس، وازداد عدد الحالات في الولايات المتحدة، التي بقيت حتى الآن بمنأى نسبي من المرض، فيما تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح، وتأثيره البالغ على الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع استثنائي الجمعة المقبل في بروكسل، لمناقشة تداعيات كورونا، حث رفع الاتحاد الأوروبي تقييمه لخطورة الفيروس من "معتدل" إلى "معتدل إلى مرتفع" مع وصول آخر حصيلة إلى 2100 إصابة مؤكدة في 18 دولة.

وفرضت الصين حجرًا صحيًا على أكثر من خمسين مليون شخص منذ نهاية كانون الثاني/يناير، فيما أعلنت مقاطعة شينجيانغ الشرقية أن سبعة صينيين عائدين من إيطاليا يحملون الفيروس، ما يعزز المخاوف من استيراد المرض من جديد من الخارج.

وسجلت الصين125 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، وهي أدنى حصيلة يومية منذ 21 كانون الثاني/يناير، قبل فرض الحجر الصحي على مدينة ووهان، بؤرة الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا المستجدّ بوفاة 31 مصابًا من مقاطعة هوباي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في الصين إلى 2943 ضحية.

على الصعيد ذاته، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم، أنه يتم التعامل بنجاح مع فيروس كورونا، مبنيًا أنه تم القضاء على خطر احتمال تطور الفيروس إلى وباء.

وقال أدهانوم، إن العمل جار على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا، لافتًا أن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا.

وأضاف أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.

الجدير بالذكر، أن أكثر من 3000 شخص توفوا جراء فيروس كورونا، وأصيب نحو 90 ألفا في أنحاء العالم، وفق مصادر دولية.