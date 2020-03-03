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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قلقيلة: إصابة طفلة دهسًا في قرية سنيريا

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 20:09 - 03 مارس 2020
اسعافات اسعافات
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أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طفلة أصيب بجراح إثر حادث دهس في قرية سنيريا جنوب قلقيلية.

وأوضحت المصادر، أن مركبة عمومية دهست الطفلة واصيبت بجراح، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية لتلقي العلاج.

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