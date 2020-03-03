ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في الامارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مساء اليوم الثلاثاء، 6 اصابات جديدة بـ فيروس كورونا في الامارات يحملون جميعهم جنسيات أجنبية.

وبعد تسجيل 6 اصابات جديدة ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الامارات إلى 27 اصابة شفي منها 5 حالات.

وتم اكتشاف الأشخاص الـ6 المصابين بالفيروس من خلال التقصي النشط والمستمر من قبل الجهات المختصة.

ووفقًا لصحيفة البيان الاماراتية فإن جميع الاصابات تعود لجنسيات مختلفة وهي (شخصين من روسيا - شخصين من إيطاليا - شخصا من ألمانيا - شخصا من كولومبيا).

وأوضحت أنه تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأجرت وزارة الصحة فحص على جميع المتواجدين في الفندقين اللذان تواجد فيهما اللاعبين.