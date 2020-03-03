الصين تعزز إجراءات الوقاية ضد كوفيد-19

دعت المجموعة القيادية الصينية المعنية بالاستجابة لفيروس كوفيد-19 اليوم إلى بذل جهود لتحسين إجراءات الوقاية والسيطرة على نحو دقيق، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير قوية لرعاية الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية.

وطالبت المجموعة، بقيادة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، ببذل جهود لتنسيق تدابير الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه وموسم الزراعة في الربيع، مشيرة إلى أنه ينبغي توسيع الاتجاه الإيجابي لوضع الوقاية والسيطرة.

ووفقا بيان المجموعة القيادية الصينية، فإن هذه اللحظة هي الأكثر أهمية لكبح تفشي الفيروس، لذلك ينبغي عدم التخفيف من أعمال الوقاية والسيطرة التامة على الفيروس.

كما دعا بيان المجموعة إلى مقاطعة هوبي وووهان باعتبارهما مركزين تفشي الفيروس، إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة بدقة، وتعزيز الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه من المصدر في المجتمعات، وتحسين مستوى العلاج وضمان نشر معلومات دقيقة عن الفيروس في الوقت المناسب.

وقال: "يتعين مراقبة القنوات والمجتمعات والموانئ في بكين والمدن الأخرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة لمنع تدفق الفيروس وانتشاره".

وفي الوقت الراهن، فإن وضع الفيروس في الصين يمر بمستوى منخفض نسبيا باستثناء هوبي، ما يدل على وجود اتجاه إيجابي، غير أن وقاية المجتمع من الفيروس والسيطرة عليه تعد بوابة مهمة وأساسا مهما لتعزيز السيطرة على تفشي الفيروس ومنع تفشي المرض على نحو متقطع.

وساهم الأفراد الذين يعملون في المجتمعات الحضرية والريفية، بشكل ملحوظ، في مكافحة الفيروس، وينبغي على المناطق المحلية إيلاء المزيد من الاهتمام لهم ورعايتهم.