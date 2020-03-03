لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تحدد موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست

أفادت لجنة الانتخابات المركزية "الإسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الثالثة والعشرين سيتم نشرها رسميًا في 10 من مارس 2020.

وأشارت لجنة الانتخابات، إلى أنه من المتوقع أن تتغير النتائج حتى ذلك التاريخ.