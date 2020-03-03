الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة دعم البحث العلمي بشأن "كوفيد-19"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم البحث العلمي بشأن المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل منسق لتقديم الدعم في الفوز بالمعركة ضد المرض.

واطلع الرئيس الصيني خلال زيارته أكاديمية العلوم الطبية العسكرية وكلية الطب بجامعة تسينغهوا في بكين، على التقدم الذي تحقق في البحوث المتعلقة باللقاحات والأجسام المضادة والدواء ومعدات الاختبار السريع وتطبيقها.

وأعرب الرئيس الصيني، عن خالص امتنانه وتهانيه للأفراد العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا في الخطوط الأمامية.

وقال: "إن العلوم والتكنولوجيا أقوى سلاح في معركة البشرية ضد الأمراض لا يمكن للبشرية هزيمة كارثة كبيرة أو مرض خطير دون التطور العلمي والابتكار التكنولوجي".

وأوضح أنه يجب اعتبار البحث بشأن كوفيد-19 مهمة رئيسية وعاجلة، داعيا إلى تسريع تقدم البحث والتغلب على الصعوبات الرئيسية في الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في وقت مبكر.

وأكد على الدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا في علاج المزيد من المرضى والحد من الوفيات وهزيمة المرض في نهاية المطاف، مشيرًا إلى ان جهود البحث العلمي للطوارئ لدى الأكاديمية حققت نتائج إيجابية.

وحث الرئيس الصيني على بذل جهود عاجلة لتطوير لقاحات وأدوية ومعدات اختبار آمنة وفعالة للمساعدة في مكافحة الفيروس.

كما دعا إلى تطوير المزيد من التقنيات الأساسية التي لها حقوق ملكية فكرية ومنتجات قوية خاصة بعد المعركة الشرسة ضد الفيروس.

وطالب شي بضرورة تحسين أنظمة الإنذار والتنبؤ لجمع المعلومات في الوقت المناسب واتخاذ