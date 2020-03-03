"اسرائيل" تبحث عن موظفين لعد اصوات صناديق الكورونا

ذكرت مصادر "اسرائيلية" بأن لجنة الانتخابات المركزية في "إسرائيل"، تواجه صعوبة بإيجاد موظفين يعملون على عد الأصوات في صناديق الاقتراع التي خُصصت للذين يقبعون في حجر صحي بسبب فيروس "كورونا".

و بحسب المصادر، فقد صوت بهذه الصناديق نحو 4,076 من أصحاب حق الاقتراع في 16 صندوقًا وُضعت في مدن كبيرة.

و أوضحت المصادر بأنه ليس من الواضح حتى الآن من سيقوم بعد الأصوات بسبب مخاوف لدى الطواقم في هذه الصناديق من لمس هذه المغلفات".

المصادر رجحت بأن من سيقوم بعد هذه الأصوات هم مسؤولي لجنة الانتخابات العامة أنفسهم من ضمنهم مدير لجنة الانتخابات أورلي عداس، والمستشارة دين ليفنة، والمتحدث باسم اللجنة جيورا فوردس ورؤساء الأقسام، لافتة الى أنه وسيرتدون خلال عدهم النتائج أقنعة واقية وقفازات بموجب تعليمات وزارة الصحة.

وستجري العملية في خيمة خارج الكنيست، والتي سترتبط بحواسيب، وسيتم إحضار الصناديق إليها غدًا، وستبدأ العملية بعد انتهاء عد المظاريف المزدوجة (الجنود، ذوي الإعاقة، السجناء، والمرضى، والدبلوماسيين) ومغادرتها مقر الكنيست عملية العد ستجري وفقًا لإجراءات فرز المظروفات المزدوجة، وسيتم مطابقتها مع النتائج العامة.