آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون مخصصاً للحافلات الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (102) من كشف (2020/7).

و أكدت الوزارة على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

و شددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، لافةً إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت الوزارة جميع المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.