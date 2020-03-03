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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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فحص وزير الصحة المصرية في مطار بكين

  • فلسطين اليوم - بكين
  • 16:13 - 03 مارس 2020
فحص الوزيرة المصرية فحص الوزيرة المصرية
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أخضعت وزير الصحة المصرية هالة زايد، لفحص طبي ضمن الإجراءات الوقائية، في مطار بكين فور وصولها، ضمن زيارة مساندة للصين في مواجهة فيروس كورونا.

وظهرت الوزيرة المصرية مرتدية الكمامة وتتعرض للفحص الطبي في مطار بكين في العاصمة المصرية، للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وشملت الزيارة العديد من الفعاليات، إذ زارت الوزيرة البرلمان الصيني، حيث كان باستقبالها نائب رئيس البرلمان ورئيس الصليب الأحمر الصيني.

وقدم القائم بأعمال وزير الصحة الصيني رئيس اللجنة الوطنية للصحة، عرضا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية من الجانب الصيني لمواجهة "كورونا"، بحضور زايد.

وكانت مصر من بين عشرات الدول المتضررة بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك ليل الأحد اكتشاف إصابة ثانية لشخص أجنبي بفيروس "كورونا" المستجد.

 

فحص الوزيرة المصرية
فحص الوزيرة المصرية 2
 

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