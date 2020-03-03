غزة: تأهب كبير خشية من وصول فيروس كورونا

شدّد مختصون وأطباء على ضرورة تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي مع ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم تفشيه.

وأكد المختصون خلال ورشة بعنوان "الاستعدادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا" اليوم الثلاثاء، أن جميع الكوادر الصحية بغزة تعمل جاهدًا للتصدي للفيروس.

رفع حالة الجهوزية

نائب مدير عام الرعاية الصحية بغزة، د. مجدي ظهير، أوضح أن وزارته رفعت درجة الاستعداد في كافة مرافقها الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفق خطة لديها.

وأشار ظهير، إلى أن وزارة الصحة حجزت ستة أشخاص ضمن خطوات احترازية روتينية داخل الحجر الصحي عند معبر رفح، فيما غادر شخص واحد بعد التأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن الوزارة تجهز مستشفى ميداني قرب معبر رفح لتشخيص الحالات المشتبه بها العائدة من الخارج، ومعالجتها.

وذكر ظهير، أن الوزارة ستتخذ إجراءات خاصة بإلزام العائدين من السفر بضرورة العزل المنزلي؛ حتى يتم التأكد من خلوه من الإصابة، باستثناء العائدين من الدول الموبوءة حيثُ سيطبق عليه نظام الحجر الصحي، مشددًا على أن من يخالف تلك التعليمات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ولفت إلى وزارة الصحة شكلت لجنة مشتركة مع كافة الوزارات الأخرى لمكافحة "كورونا"، والعمل سويًا لتوعية السكان عن مخاطر الإصابة، من خلال نشر البيانات والايضاحات في الأماكن العامة.

وبيّن أن الفيروس يتغلب على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، إلى جانب المصابين بالأمراض المزمنة (كالقلب، ارتفاع ضغط الدم، السكري، والنساء الحوامل)، لافتًا إلى أن نسبة حالات الوفاة في العالم بسبب الفيروس لا تتجاوز 2.5%.

وحذر ظهير من خطورة نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية لدى الصحة بغزة، داعيًا منظمة الصحة العالمية إلى تزويد الوزارة بكافة الوسائل والأدوات لمحاربة خطر الفيروس.

إرشادات وتعليمات صحية

ومن جانبه، ذكر القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بغزة، أ. عبد الناصر صبح، أن وزارة الصحة يوجد لديها جهاز واحد فقط قادر على تشخيص الحالات المشتبه بها، مشيرًا إلى أن الصحة العالمية سترسل أجهزة طبية خاصة لتتبع الحالات.

وأوضح صبح أن الفيروس يعتبر غير نمطي إذ ينتقل عن طريق الرذاذ الهوائي وملامسة الأسطح الصلبة، التي يمكث عليها الفيروس مدة 12 ساعة، والقماش مدة 8 ساعات، والمصافحة بالأيدي مدة 9ساعات، فيما لا ينتقل عن طريق الدم.

وبيّن أن حوالي 40% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، عازيًا ذلك لقوة مناعتهم ضد أي محاولة اختراق فيروسي.

وأشار صبح، إلى أن الشركات العالمية لإنتاج الأدوية تعكف على إنتاج لقاح للفيروس، لافتًا إلى أن عملية الانتاج قد تستغرق أشهر.

وللحد من انتقال كورونا، نَصح عبد الناصر صبح، المواطنين بإتباع إجراءات وقائية لمنع انتشار الفايروس، وهي:

. الحرص على غسل اليدين بالصابون جيدًا.

. المواظبة على تنظيف الأسطح الصلبة بمادة معقمة.

. تثقيف الذات بشأن تفاصيل مرض الفايروس.

. تجنب السفر أثناء الإصابة بالحمى والسعال.

. استخدام أوراق المنديل في حالة العطس.

. اتخاد الإجراءات السليمة والسلوك الحسن أثناء العطس.

. المكوث في المنزل في حالة الاشتباه بالإصابة.

. الابتعاد عن أفراد الأسرة في حالة الاشتباه بالإصابة مع استخدام معدات وأدوات خاصه بك.

. الاتصال بالطبيب على الفور عند الشعور بالإصابة.

. استفسر الأطباء والخبراء وناقش الآخرين حول الحفاظ على صحة الجسم.

حملة توعية للمدارس

ومن جهته، قال مدير وحدة مكافحة الأمراض في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، د. خليل حماد إنهم بدأوا بحملة توعوية واسعة تستهدف طلبة المدارس في كافة محافظات قطاع غزة.

وأضاف حماد، أنه يجري الإعداد لتجهيز حملة توعوية شاملة على مستوى النظافة الشخصية في كافة المدارس والمؤسسات التابعة لوكالة الغوث، إضافة إلى توزيع نشرات توعية وتعليمات للحد من انتشار الفايروس.

وأكد، أن وحدة مكافحة الأمراض قد جهزت مشروع جديد بتكلفة نصف مليون دولار لتوفير الاحتياجات الطبية للمراجعين الذين يترددون على مؤسسات منظمة الغوث.

أما مدير العيادات الطبية في جمعية الإغاثة الطبية، د. غسان زقوت، شدّد على أهمية الاستعدادات الصحية في كافة المرافق والمتشفيات الطبية، والجهوزية التامة في القدرة على استيعاب مصابين "كورونا".

ودعا زقوت، لتدريب كافة الكوادر الصحية العاملة بطريقة التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، للحد من انتقاله.

يُشار إلى أن وزارة صحة رام الله وغزة أعلنا أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بغزة، حالة الطوارئ الوطنية في كافة محافظات الوطن، لمواجهة فيروس كورونا، فيما تفقد وفد الوزارة المستشفيات والمرافق الصحية، والاطلاع على كافة الاستعدادات للتصّدي للفايروس.