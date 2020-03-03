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هل يهزم "فيتامين سي" فيروس كورونا؟

  • فلسطين اليوم - بكين
  • 15:36 - 03 مارس 2020
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يدرس الأطباء في الصين قدرات "فيتامين سي" على مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويعرف هذا النوع من الفيتامينات بفوائده الصحية الكثيرة، حيث يحارب نزلات البرد ويعزز الذاكرة ويقضي على التسمم ويقوي الصحة العقلية.

يعد "فيتامين سي" مفيد للتصدي للالتهابات والفيروسات مثل الإنفلونزا، حيث يعزز الاستجابة المناعية ويساهم في إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تكافح الأمراض.

وتجري حاليا دراسة في الصين، لمعرفة ما إذا كانت الجرعات العالية من "فيتامين سي" يمكن أن تساعد على محاربة "كورونا".

ويختبر باحثون في مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان، حيث ظهر المرض أول مرة أواخر العام الماضي، آثاره على 120 مريضا مصابا بالفيروس، فيما لم تنشر النتائج بعد.

وقال مايك سكينر عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "لا نعرف حاليا قدرة فيتامين سي على محاربة كورونا. دعونا نكتشف نتائج الدراسة التي يقوم بها الصينيون. إنهم يقومون بتجربة مثيرة".

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