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الاحتلال يخطر بهدم منزل واثنين آخرين بوقف البناء غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 15:22 - 03 مارس 2020
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أخطرت سلطات الاحتلال منزلًا بالهدم واثنين وآخرين بوقف البناء غرب محافظة بيت لحم بحجة عدم الترخيص، اليوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن الاحتلال أخطر منزل المواطن أحمد محمود سواد بالهدم في البلدة.

وأضاف: "الاحتلال أخطر كذلك المواطنين عادل راتب نجاجرة، ورائد محمود سواد بوقف البناء في منزليهما، بحجة البناء دون ترخيص".

وأشار فنون إلى أن الاحتلال صعد من اجراءاته التعسفية في منطقة "باكوش"، حيث تقع المنازل الثلاثة، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي البلدة من حيث التوسع العمراني، واستولى قبل أيام على "خلاطتين" للباطون، وأجبر مواطنين على وقف البناء.

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