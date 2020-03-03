اشتية: المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية

أكد رئيس الحكومة، محمد اشتية، أن تقدم اليمين في الانتخابات بـ "إسرائيل"، يدلل على أن المجتمع هناك "يزداد يمينية".

وقال اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله، إن "البرنامج القادم للائتلاف الحكومي المتوقع في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، سيكون برنامج الضم والاعتداء على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذه النتائج تضعنا أمام مرحلة صعبة وخطيرة من الاستيطان والضم، واستمرار قرصنة أموالنا، وتحويل المدن والقرى الى معازل".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كرر وعده، بضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية، بالضفة الغربية، بعد تقدمه بالانتخابات الإسرائيلية.

وتظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات تقدم نتنياهو على منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس، ولكن قدرته على تشكيل حكومة ما زالت موضع تساؤل، حيث لم تحصل كتلة اليمين على الأغلبية اللازمة.