الصحة الفلسطينية: اجراء 178 فحصاً لعينات مشتبهة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بأنها أجرت 178 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، من الضفة الغربية و قطاع غزة في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت جميعها "سلبية"، أي أنها غير مصابة بـ"كورونا".

و جددت الوزارة تأكيدها على أن الاراضي الفلسطينية خالية من الفيروس، لكنها اشارت إلى أن هناك حالة واحدة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، و5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح، و أن الحجر الصحي في الموقعين المذكورين يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومكاو وسنغافورة وتايلاند وهونغ كونغ وإيران وإيطاليا، لمدة 14 يوماً، بدءً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

ولفتت إلى أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول تايوان وماليزيا وسوريا والبحرين والكويت وسلطنة عمان ولبنان والعراق.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا" عالميا بلغ 88948، منها 8774 سجلت في 64 دولة خارج الصين، مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 2915 في الصين، و128 خارجها، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.