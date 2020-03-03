تعرف على أكثر عشر كلمات بحث عنها العرب في غوغل .. والفلسطينيون

طغت أسماء مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الترجمة على أكثر عشر كلمات بحثا في محرك غوغل ببلدان المنطقة العربية في العام 2019، وذلك وفق خلاصات التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة "هوتسويت" الكندية التي ترصد حركة الإنترنت ومواقع التواصل في العالم برمته، والتي نشرت قبل أيام تقريرا منفصلا عن كل دولة من دول العالم تقريبا.

وفضلا عن البحث عن أكبر مواقع التواصل مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك وعن مواقع الترجمة، كثر البحث في أغلب الدول العربية عن مواقع الطقس والمواقع الإخبارية الأكثر انتشارا في هذا البلد أو ذلك، إضافة إلى مواقع خاصة بالتجارة الإلكترونية.

وفيما يلي أكثر عشر كلمات بحثا في غوغل بكل دولة من الدول الأعضاء الـ22 في جامعة الدول العربية:

السعودية

جميع كلمات البحث المتصدرة كانت باللغة العربية حسب الترتيب الآتي: تويتر، مسلسل، يوتيوب، حراج (وتعني أسواق البيع بالمزاد وبيع المواد المستعملة من أثاث وآلات وغيرها)، السعودية، "سبق" (وهي صحيفة إلكترونية سعودية)، مترجم، ترجمة، نور (ويقصد به موقع نظام نور التابع لوزارة التعليم السعودية، والذي يمكن أولياء الأمور من الحصول على نتائج أبنائهم بمختلف المراحل الدراسية)، وفي الأخير جاءت كلمة "قوقل" (أي غوغل).

الكويت

تصدرت كلمة الكويت بالإنجليزية، ثم تبعتها الكلمات التالية: تويتر بالعربية، غوغل بالإنجليزية، مترجم بالعربية، يوتيوب، ترجم، الطقس باللغة الإنجليزية، ترجمة (بالعربية)، الأخبار بالإنجليزية، ترجمه بلغة الضاد.

قطر

كل الكلمات كانت بالإنجليزية وهي كالآتي: قطر، الدوحة، غوغل، يوتيوب، الأخبار، ترجمة، فيسبوك، كريكيت (الرياضة المشهورة في الهند وباكستان وغيرهما)، الطقس، ثم كلمة "إم أو آي" (MOI) وهي اختصار لاسم وزارة الداخلية القطرية.

البحرين

كل الكلمات جاءت باللغة الإنجليزية إلا واحدة، وفيما يلي الترتيب تنازليا: البحرين، الهند، غوغل، يوتيوب، ترجم، كريكيت، الطقس، "إل إم آر أي" (LMRA)، وهي اختصار لاسم "هيئة تنظيم سوق العمل"، ثم كلمة مترجم باللغة العربية، وفي الأخير كلمة فيسبوك.

الإمارات

كانت الكلمات كلها بالإنجليزية، وذلك وفق الترتيب الآتي: دبي، "يو أي إي" (UAE) وهي اختصار لاسم الإمارات العربية المتحدة، غوغل، أبو ظبي، يوتيوب، ترجم، طيران الإمارات، "YOU" وهي اختصار لكلمة يوتيوب، كريكيت، وأخيرا فيسبوك.

عُمان

تصدرت كلمة عُمان بالإنجليزية قائمة البحث، ثم تبعتها الكلمات التالية: تويتر، صور، غوغل بالإنجليزية، مترجم، ترجمة بالإنجليزية، يوتيوب باللغة نفسها، سلطنة عمان، الطقس، وأخيرا يوتيوب.

اليمن

كافة الكلمات كانت بالعربية، وذلك حسب الترتيب الآتي: صور، اليمن، بنات، نت (أي إنترنت)، تويتر، أخبار، قصص، أفلام، مترجم، وأخيرا يمن.

لبنان

أغلب الكلمات جاءت بالإنجليزية، والقلة كانت بالعربية، وذلك وفق الترتيب كالآتي: لبنان، ترجمة، غوغل، الطقس باللغة العربية، الطقس بالإنجليزية، صور بالعربية، فيسبوك بالإنجليزية، ترجمة غوغل، يوتيوب باللغة نفسها، ثم مترجم بالعربية.

فلسطين

جاءت أغلبية كلمات البحث بالعربية وفق الترتيب الآتي: فيس (فيسبوك)، صور، مترجم، يوتيوب، ترجمة، الطقس، فيسبوك بالإنجليزية، غوغل باللغة نفسها، "معا" (وهي اسم وكالة معا الإخبارية)، ثم طقس فلسطين.

الأردن

كان ترتيب الكلمات الشائعة في محرك البحث كالآتي: صور، مترجم، الطقس (باللغة العربية)، غوغل بالإنجليزية، فيس (العربية)، ترجم وفيسبوك بالإنجليزية، كورة، ترجمة (العربية)، وأخيرا يوتيوب بالإنجليزية.

العراق

أغلب الكلمات بالعربية، وهي كالآتي: صور، فيس (اختصار فيسبوك)، مترجم، العراق، الطقس، غوغل ويوتيوب بالإنجليزية، ترجمة ويوتيوب بالعربية، وأخيرا فيسبوك بالإنجليزية.

تونس

كل الكلمات كانت باللغة الفرنسية، وهي مرتبة كالآتي: فيسبوك، ترجمة، غوغل، تونس، يوتيوب، ترجمة، غوغل، "إم بي3" وهو أحد أنواع ملفات الموسيقى، الطقس، "Tayara" وهو موقع للتسوق، كلمة "حَمِّل" أو "نزِّل" (telecharger).

المغرب

إسوة بتونس كانت كافة الكلمات بالفرنسية، وهي كالآتي: ترجمة، المغرب، غوغل، يوتيوب، موقع كووورة (موقع إخباري رياضي شهير)، فيسبوك، ترجمة غوغل، الطقس، كوورة، وفي المرتبة الأخيرة كلمة مراكش.

موريتانيا

تصدرت كلمة موريتانيا قائمة الكلمات الأكثر بحثا، ثم تبعتها الكلمات التالية: غوغل بالفرنسية، "RIMNOW" (وهو اسم موقع إخباري يحمل اسم "موريتانيا الآن")، موريتانيا الآن باللغة العربية، ترجمة بالفرنسية، موريتانيا ويوتيوب وفيسبوك باللغة نفسها، كورة، موريتانيا الآن.

الجزائر

كل الكلمات العشر الأكثر بحثا في غوغل جاءت بالفرنسية ما عدا واحدة، وفيما يلي ترتيب هذه الكلمات: فيسبوك، ترجمة، غوغل، يوتيوب، "واد كنيس" (اسم موقع شهير للبيع والشراء)، الجزائر، الطقس، ترجمة غوغل، الجزائر باللغة العربية، "إف بي" وهي اختصار لكلمة فيسبوك.

ليبيا

بخلاف الجزائر، كانت الكلمات كلها باللغة العربية إلا واحدة، وذلك وفق الترتيب الآتي: صور، ليبيا، فيس، فيسبوك، طرابلس، مترجم، وفيسبوك بالإنجليزية، أغان، "سوقليبيا" (وهو اسم موقع "السوق المفتوح" للتجارة الإلكترونية)، الطقس.

مصر

كل الكلمات جاءت بالعربية ما عدا اثنتين، وترتيب البحث كان كالآتي: صور، فيس، غوغل بالإنجليزية، أفلام، فيسبوك بالإنجليزية، ترجمة، فيسبوك، مترجم، يوتيوب، كورة.

سوريا

كانت كلمات البحث الأكثر انتشارا بلغة الضاد، وذلك وفق الترتيب الآتي: صور، سوريا، مترجم، فيس، أفلام، ترجمة، فيسبوك، أغان، الطقس، فيسبوك بالإنجليزية.

السودان

إسوة بسوريا جاءت كلمات البحث الأكثر شيوعا باللغة العربية وفق الترتيب الآتي: صور، تحميل، السودان، أفلام، أغان، فيس، أخبار، فيسبوك، بنات، مترجم.

الصومال

كل الكلمات كانت باللغة الإنجليزية وهي كالآتي: غوغل، ترجم، أخبار، "LAACIB" (موقع صومالي متخصص بالأخبار الرياضية)، كلمة "CAASIMADA"، وهي اسم موقع إخباري يتابع أخبار البلاد، الصومال، ترجمة غوغل، يوتيوب، فيديو، فيسبوك.

جيبوتي

جاءت الكلمات كلها بالإنجليزية وترتيبها كالآتي: جيبوتي، غوغل، ترجمة، يوتيوب، فيسبوك، فيلم، ترجمة غوغل، جيميل، ترجم، "Streaming" وتعني الاستمتاع أو المشاهدة بطريقة متدفقة عبر الإنترنت.

جزر القمر

كافة الكلمات جاءت بالإنجليزية حسب الترتيب الآتي: جزر القمر، فيسبوك، غوغل، يوتيوب، ترجمة، "حَمِّل" أو "نزِّل"، ياهو، "INFO COMORES" (وهو اسم موقع يتابع أخبار البلد)، فيلم، وأخيرا اسم موقع إباحي.

نسب الاستخدام

يشار إلى أن ثمة تفاوتا كبيرا في نسب مستخدمي الإنترنت بالدول العربية، وذلك مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان كل دولة على حدة، وكانت النسب كالآتي:

الكويت وقطر والإمارات والبحرين: 99%

السعودية: 95%

عُمان: 92%

لبنان: 78%

ليبيا والعراق: 75%

المغرب 69%

الأردن: 67%

فلسطين وتونس: 64%

جيبوتي: 56%

مصر: 54%

الجزائر: 52%

سوريا: 47%

السودان: 31%

موريتانيا: 30%

اليمن: 27%

جزر القمر: 20%

الصومال: 10%.