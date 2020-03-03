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صحة غزة : تشغيل المستشفى التركي قريبًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:53 - 03 مارس 2020
المستشفى التركي المستشفى التركي
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قال عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 3/3/2020، خلال جولة مع وفد من وزارة الصحة في رام الله، إنه سيتم تشغيل مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني قريبًا .

وأوضح صباح إنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات التقنية والفنية لتشغيل المستشفى الذي سيقدم خدمات طبية ونوعية للمرضى وخاصةً مرضى الأورام.

وبين أن هناك توافقًا على تشغيل المستشفى بخدمات متخصصة ونوعية وفقًا للحاجة. مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا اعتماد موازنته التشغيلية.

ويضم المستشفى التركي الذي تم بنائه عام 2011 أحدث التجهيزات الطبية، وتصل مساحته 34 ألفاً و800 متر.

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