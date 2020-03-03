د. الهندي: العنصرية متفشية في الكيان ومن يراهن على مخاطبته فعليه أن يضع عقله في راسه

علَّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، قائلاً "في الكيان الصهيوني العنصرية متفشية، اليسار غير موجود جميعهم يمين متطرف".

وأضاف الهندي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "جميع الأحزاب الإسرائيلية يتسابقون في وعود ضم الضفة الغربية والتباهي بعدد الشهداء في غزة".

‏وتابع: "من راهن على مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي من خلال لجنة التواصل أو استئناف المفاوضات مع غانتس عليه أن يضع عقله في راسه ويعيد حساباته!".

واظهر نتائج الفرز الأولية للانتخابات الإسرائيلية، استمرار تقدم كتلة "الليكود"، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



لكن النتائج تبرز أيضا استمرار أزمة تشكيل الحكومة، حيث لا يتوفر الأغلبية القانونية المطلوبة لأي كتلة لتشكيل الحكومة.



فبعد فرز 80.7٪ من الأصوات تبين حصول معسكر اليمين على 60 مقعدا، وهو أقل بمقعد واحد، مما هو مطلوب لتشكيل الحكومة.



وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن تشكيل الحكومة يتطلب 61 مقعدا من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120.