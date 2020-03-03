إصابة الأسير إياد الجرجاوي من خانيونس بورم في الدماغ

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء 3/3/2020، إصابة الأسير إياد الجرجاوي (34) عاما من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بورم في الدماغ تم اكتشافه حديثا.

وأوضحت كد بسام المجدلاوي وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية، أن الأسير الجرجاوي المعتقل منذ 9 سنوات ويقبع حاليا في سجن جلبوع يعاني منذ اشهر من صداع مؤلم ومستمر وتشنجات متكررة.

كما يعاني، من مضاعفات إصابة برصاص متفجر في البطن تعرض لها قبل اعتقاله وقد واجه مماطلة من قبل ادارة السجون في اجراء الفحوصات اللازمة له بالرغم من الامه المتواصلة لكنها وبعد مطالبات والحاح من الاسرى قامت بفحصه ليتبين وجود ورم أسفل الدماغ .

وبين أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد نوع الورم اذا ما كان حميدا أم خبيثا مناشدا المؤسسات الحقوقية والمعنية التدخل للاطلاع علي اوضاع الاسير والعمل علي سرعة اجراء الفحوصات المطلوبة وتقديم العلاج اللازم له.

يذكر بأن الأسير الجرجاوي اعتقل بتاريخ 13-6-2011 أثناء عودته من رحلة علاج في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس المحتلة وقد وجه له الاحتلال 22 تهمة تتعلق بالمقاومة وحكم بالسجن لمدة 9 سنوات شارفت علي الانتهاء .