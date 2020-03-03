"الثلاثاء الكبير" لحسم انتخابات تمهيدية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري

من المقرران تشهد الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء ، 3/3/2020 بداية للانتخابات التمهيدية الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية، وستكون نتيجة عمليات الاقتراع في هذا اليوم خطوة مهمة لتحديد المرشح الساعي للحصول على بطاقة الحزب لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

"الثلاثاء الكبير" كما يطلق عليه في الولايات المتحدة كونه يشهد انتخابات تمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونظرا لغياب المنافسة داخل الحزب الجمهوري فإن الأنظار تتجه إلى الحزب الديمقراطي.

وعملية الاقتراع التمهيدية للانتخابات الرئاسية الأميركية ستكون للمترشحين عن الحزبين تنظم في 14 ولاية في يوم واحد، إضافة إلى إقليم ساموا، علاوة على مشاركة الناخبين الديمقراطيين الموجودين خارج الولايات المتحدة.

نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" ستودي إلى إقصاء عدد من المتنافسين ممن لا يحققون نتائج جيدة، لينحصر السباق بين عدد محدود من المترشحين ممن لهم الحظوظ في تحقيق الانتصار.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت حتى اليوم ارتفاع حظوظ المرشح بيرني ساندرز بحصوله على 47.1% من الأصوات، رغم ازدحام السباق بمرشحين آخرين.

وقبل فتح الصناديق، أعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة ييت بوتيدجيدج، تجيير دعمه لمنافسه السابق جو بايدن، ما أعطى زخما جديدا لآمال نائب الرئيس السابق بنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة، بعد يوم من انسحاب بوتيدجيدج نفسه من السباق.

وقال بوتيدجيدج "أنا مسرور لتأييد ودعم جو بايدن لمنصب الرئيس"، وذلك قبل صعود الأخير الى المنصة خلال مهرجان انتخابي في دالاس عشية "الثلاثاء الكبير"، حين يصوت سكان تكساس و13 ولاية أخرى لاختيار مرشح ديموقراطي لمنافسة الرئيس ترامب.

وبين بوتيدجيدج وبايدن يقف إلى جانبه "أنا أبحث عن رئيس يستخلص الأفضل من داخل كل واحد منا، وأنا أشجع كل من كان جزءا من حملتي الانتخابية على الانضمام إلي، لأننا وجدنا هذا القائد في نائب الرئيس الذي سيصبح رئيسا قريبا، جو بايدن".

وأضاف "لدينا سياسة في الوقت الراهن يبدو فيها صاحب الصوت الأعلى وكأنه هو على صواب. نحن بحاجة إلى سياسة تتمحور حول اللياقة".

وتابع "هذا ما مارسه جو بايدن طوال حياته".

واتحد الخصمان السابقان لرغبتهما في إيصال مرشح معتدل عن الحزب الديموقراطي، ولقطع الطريق على اليساري بيرني ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت.

وتصدر ساندرز السباق الديموقراطي لمواجهة ترامب في تشرين الأول/نوفمبر المقبل، بعد ثلاث جولات قوية في ثلاث ولايات.

لكن بايدن استعاد قوته بفوز مفاجئ في كارولينا الجنوبية، لكن هذا لم يبدد قلق المؤسسة الديموقراطية العميق بشأن فوز محتمل ساندرز بالترشيح.

ووصف بايدن بوتيدجيدج بأنه "رجل يتمتع بنزاهة هائلة"، مشيرا إلى أنه "يذكرني بإبني بو" الذي توفي بالسرطان عام 2015.