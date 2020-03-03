النجم الفرنسي غوميز يحارب فيروس كورونا بالقهوة!

قابل نجم نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، تحذيرات نادي الهلال السعودي من السفر خارج المملكة خلال الإجازة الممنوحة لهم بشيء من الفكاهة.

وكانت إدارة نادي الهلال قد حذرت اللاعبين من السفر خارج السعودية خلال الإجازة الممنوحة لهم، بعد تأجيل مباراة باختاكور الأوزبكي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، خاصة في البلاد التي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بها، حرصًا على سلامتهم.

وظهر غوميز في مقطع فيديو بصحبة ثنائي الهلال محمد جحفلي ومحمد البريك، قائلًا: “إذا شربت القهوة كورونا يذهب عن طريقي”.

وقال غوميز في الفيديو: “لقد عدت من إجازتي وجحفلي يقول من الممكن أن أكون قد أصبت بفيروس كورونا.. لكن مع القهوة من المحال أن تصاب به.. وإذا شربتها فكورونا يذهب عن طريقي”.

وعبر غوميز في أكثر من مرة عن عشقه للقهوة العربية، نظراً لمذاقها الطيب وفوائدها الجمة.