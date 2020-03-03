نتنياهو: سنعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريباً وسنواجه "طهران"

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه "اسرائيل" ستعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريباً، جاء ذلك في أعقاب مؤشرات فوزه على حزب (كاحول - لافان).

ووعد نتنياهو خلال خطاب في مقر الليكود في أعقاب نتائج أظهرت تقدمه في الانتخابات الإسرائيلي بالعمل على إزالة التهديد الإيراني ضد الكيان، مشدداً على انّه سيعمل قصارى جهده لتحقيق تلك الوعودات.

وأضاف نتنياهو: "أشعر بفرحة وانتصار كبير، تمثيل حزب الليكود في الكنيست هذه المرة بشكل لافت"، معتبراً أنَّ فوزه في الانتخابات اليوم، أفضل عقد في تاريخ دولة إسرائيل في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والنقل والسياحة والطاقة وجميع المجالات دون استثناء.

وأشار رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بأنه سيبدأ في تشكيل حكومة قومية وقوية في إسرائيل وسيحرص على أن يكون رئيسا لكل الإسرائيلين".

كانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت يوم الاثنين، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حيث بلغت 69.8 بالمئة.