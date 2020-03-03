مهجة القدس: الأسير المجاهد عدنان حسين يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاحد 3/3/2020، أن الأسير المجاهد عدنان ساري محمد حسين "أبو ساري" (34 عاماً)؛ من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى ستة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/03/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيوني حكماً عليه بالسجن الفعلي 24 عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عدنان حسين من مواليد بتاريخ 11/01/1986م وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن هداريم؛ وهو شقيق الأسير محمد ساري حسين؛ المحكوم بالسجن لمدة 24 عاماً وهو أيضاً ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع حالياً في سجن رامون الصحراوي.