ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

أول تعقيب من غانتس على تقدم نتنياهو في انتخابات الكنيست؟!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:11 - 03 مارس 2020
غانتس غانتس
جوال
مشاركة

عبَّر زعيم حزب "كاحول - لافان" بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض عن خيبة أمله من نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح غانتس في خطابٍ له أنه وقادة حزب (كاحول - لافان) يشعرون بخيبة الأمل والألم، وأن النتيجة التي ظهرت حتى الآن ليس تلك التي أردوا أن يصلوا إليها.

وأشار إلى انَّ "هذه ليست النتائج التي أردناها، لكنها قد تكون هي نفسها من الناحية السياسية مثل نتائج نيسان/ ابريل الماضي"، داعياً إلى الاستمرار بالقوة ذاتها والنضال من أجل صورة الكيان.

ودعا غانتس إلى وحدة وطنية تستطيع مواجهة الاخطاب والتداعيات التي تواجه الكيان.

ورجح أن تكسب النتائج النهائية للانتخابات مزيد من القوة لحزبه. مقدمًا شكره للناخبين وأنصار حزبه لما بذلوه من جهد للتصويت لصالح الحزب.

الأكثر مشاهدة

متعلقات