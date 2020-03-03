أول تعقيب من غانتس على تقدم نتنياهو في انتخابات الكنيست؟!

عبَّر زعيم حزب "كاحول - لافان" بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض عن خيبة أمله من نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح غانتس في خطابٍ له أنه وقادة حزب (كاحول - لافان) يشعرون بخيبة الأمل والألم، وأن النتيجة التي ظهرت حتى الآن ليس تلك التي أردوا أن يصلوا إليها.

وأشار إلى انَّ "هذه ليست النتائج التي أردناها، لكنها قد تكون هي نفسها من الناحية السياسية مثل نتائج نيسان/ ابريل الماضي"، داعياً إلى الاستمرار بالقوة ذاتها والنضال من أجل صورة الكيان.

ودعا غانتس إلى وحدة وطنية تستطيع مواجهة الاخطاب والتداعيات التي تواجه الكيان.

ورجح أن تكسب النتائج النهائية للانتخابات مزيد من القوة لحزبه. مقدمًا شكره للناخبين وأنصار حزبه لما بذلوه من جهد للتصويت لصالح الحزب.