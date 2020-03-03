هل أصيب بابا الفاتيكان بفيروس كورونا القاتل؟!

كشفت صحيفة ايطاليا اليوم الثلاثاء، بأن بابا الفاتيكان فرانسيس خضع لفحص فيروس كورونا.

وذكرت "ايل ميساجيرو" الإيطالية أن فحوصات البابا جاءت سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

في السياق، فيما أعلن البابا فرنسيس أنه لن يشارك في خلوة روحية مدتها 6 أيام في جنوب روما بعد إصابته بـ"الزكام".

في السياق، أوضحت الصحيفة إلى أن إيطاليا أغلقت كنيسة الجالية الفرنسية في روما، سان لوي الفرنسية، أبوابها أمام الجمهور بعد إصابة كاهن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتشتهر الكنيسة التي تقع في وسط روما بثلاث لوحات للفنان الإيطالي كارافاجيو، ما يجعلها قبلة للسياح والمصلين على حد سواء.

وذكرت لافتة على الباب، الأحد، بالفرنسية أن الكنيسة أغلقت كإجراء احترازي من قبل السفارة الفرنسية أمام الجماهير والزيارات السياحية حتى إشعار آخر.