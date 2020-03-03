نتنياهو يبدأ اتصالاته مع كتلة اليمين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، البدء بالاتصالات لتشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب فوزه في 37 مقعداً في فارقٍ واضحٍ مع منافسه بيني غانتس رئيس تحالف (أزرق - أبيض).

وأعرب بنيامين نتنياهو بدء الاتصالات مع كتلة اليمين لتشكيل حكومة، معربا عن أمله في "تشكيل حكومة يمين قوية ومستقرة، تعمل لصالح "إسرائيل"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وأكدت القناة "13" العبرية، أن نتنياهو تحدث مع جميع قادة أحزاب المعسكر الوطني الليلة، ووافق على تشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن.

وقال نتنياهو بعد إعلان النتائج الأولية والتي توقعت 59 مقعدا للكتلة اليمين في ساعة مبكرة من فجر اليوم في مقر حزبه: "هذه ليلة النصر الكبير، هذه ليلة النصر الكبير لليكود".

وأضاف: "أتذكر أن أول انتصار لنا في عام 1996 كان تاريخيا، وهذه المرة أحلى، لأنه نصر على كل الصعاب".

وتابع: "كنا نواجه قوى هائلة، وكانوا قد نعونا، خصومنا قالوا إن عهد نتنياهو قد انتهى، لكننا معا قلبنا الوعاء، وحولنا الليمون إلى عصير الليمون"، بحسب تعبيره.