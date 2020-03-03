قوات الاحتلال تداهم منازل المقدسيين شمال القدس المحتلة

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم.
وافادت مصادر محلية بأنه جرى اعتقال: محمد عصمت عبيد، ومحمد ايمن عبيد، وعلي عبيد (سينية)، فيما تم استدعاء الشاب اياس عبيد للتحقيق معه.
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