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قوات الاحتلال تداهم منازل المقدسيين شمال القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:40 - 03 مارس 2020
اعتقال اعتقال
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اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم.

وافادت مصادر محلية بأنه جرى اعتقال: محمد عصمت عبيد، ومحمد ايمن عبيد، وعلي عبيد (سينية)، فيما تم استدعاء الشاب اياس عبيد للتحقيق معه.

 

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