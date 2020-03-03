أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 3/3/2020- تحسن الدولار

تحسنت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 3/3/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهرين.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 3/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4400 دولار/ شيكل

4.8308 دينار / شيكل

3.7144 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0800 يورو/ دينار

بیع

3.5200 دولار/ شيكل

4.9882 دينار / شيكل

3.9788 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1300 يورو/ دينار