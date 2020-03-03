طقس فلسطين 3/3/2020- ارتفاع للحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، وباردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليبقى الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .