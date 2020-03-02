هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس تضم لعضويتها الشيخ رمضان طنبورة

أعلنت هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس عن اختيار الشيخ الدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين ورئيس الهيئة الخيرية الفلسطينية العالمية عضوا عاملا في هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس

وقال الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس في كتاب التكليف مخاطبا الشيخ الدكتور طنبورة: يسرني ابلاغك بقرارا الهيئة العامة في هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس بقرار اختيارك عضوا عاملا في الهيئة العامة راجيا التفاعل والتعامل مع هذا القرار.

ومن جهته فقد شكر الدكتور رمضان طنبورة فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري واعضاء هيئة العلماء والدعاة على هذه الثقة الغالية واللفتة الطيبة وهذه المكرمة والذي أعتز بها كثيرا، سائلين المولى عز وجل أن نكون عند حسن ظنهم بنا وسنظل خداما للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية