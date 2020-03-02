القيادي شهاب: شعبنا دفع أثمانا باهظة من الإرهاب الصهيوني ولن نعول إلا على صمودنا

أكد القيادي في حركة الجهاد داود شهاب أن نتائج الانتخابات الصهيونية الأولية التي تشير إلى تقدم اليمين الإسرائيلي المتطرف، لن تغير من الواقع شيئاً، فهناك احتلال وعدوان قائمين، ومن الطبيعي والبديهي أن نواجه هذا الاحتلال وعدوانه.

وقال شهاب معقباً على النتائج الأولية للكيان الصهيوني، :"إن الشعب الفلسطيني دفع أثمانا باهظة بسبب الإرهاب الصهيوني في عهود كل الحكومات السابقة". مضيفاً أننا لم ولن نعول على تغيير في السياسة "الإسرائيلية" بعد أو قبل نتائج انتخاباتهم وإنما نعول على صمود شعبنا وثبات جماهير أمتنا الحية.

وشدد على أنه كلما كانت مواقفنا صلبة وأغلقنا الباب في وجوه المحتلين الغاصبين ومنعنا مسارات التطبيع وواجهنا المخططات العدوانية، كان ذلك أقرب للتحرير وأكثر قدرة على المواجهة وافشال مخططات المعتدين.