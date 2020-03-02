إغلاق صناديق الاقتراع في دولة الاحتلال والبدء بالفرز النهائي

أعلنت مفوضية الانتخابات "الإسرائيلية" إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات، فيما أظهرت النتائج الأولية حسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، تقدم كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو تعليقا على النتائج الأولية: "اتفقت مسبقا مع رؤساء أحزاب اليمين على تشكيل حكومة يمين"، في وقت اعترف فيه خصمه زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بهزيمته، قائلا: "هذا انتصار لمعسكر اليمين".

وبينت استطلاعات الرأي الأولية حصول القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدا.

وأكد رئيس القائمة العربية في الكنيست "الإسرائيلي" أيمن عودة في وقت سابق، أن "الفلسطينيين سينتصرون على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الإطاحة برئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو".

وقال عودة، إن وجود "القائمة المشتركة"، ليس لإنجاح غانتس، ولكن من إحدى مهامها إسقاط نتنياهو، وأنه بحصول القائمة على 16 مقعدا "سيسقط نتنياهو تلقائيا".

وتمكنت القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 13 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.